Um morto em Bangladesh em novos protestos de islamitas

Um jovem de 19 anos morreu e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas neste domingo em Bangladesh em confrontos entre a polícia e manifestantes islamitas, anunciaram as autoridades e a a imprensa local, no terceiro dia de protestos contra a visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.



Os manifestantes, muitos deles membros do grupo radical islamita Hefazat-e-Islam, criticam a visita de Modi, um nacionalista hindu que acusam de estimular a violência contra os muçulmanos em seu país.



Cinco pessoas morreram na sexta-feira e seis faleceram no sábado, quando a polícia abriu fogo contra os manifestantes em várias cidades do país de maioria muçulmana, que tem 168 milhões de habitantes.



Um jovem de 19 anos faleceu neste domingo em um hospital do distrito de Brahmanbaria, depois de ser atingido durante os confrontos no município de Sarail.



As autoridades temem outras mortes. O ministro do Interior, Asaduzzaman Khan, pediu o fim dos protestos.



A visita do nacionalista indiano Modi, que chegou na sexta-feira em Dacca, foi recebida com protestos. Ele é acusado de incitar a violência antimuçulmana na Índia que provocou mil mortes no estado de Gujarat em 2002, quando ela era o governador da região.



Bangladesh celebra o aniversário de 50 anos de sua independência do Paquistão. O governo destaca os êxitos econômicos do país, ofuscados, segundo os grupos de defesa dos direitos humanos, pelas violações dos direitos.