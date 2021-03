Arábia Saudita vai plantar bilhões de árvores para combater mudanças climáticas

A Arábia Saudita, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, revelou neste sábado um projeto ambicioso dedicado à luta contra as mudanças climáticas e à redução de suas emissões de gás carbônico a partir do plantio de bilhões de árvores nos próximos anos.



Com a Iniciativa Saudita Verde, o reino espera reduzir as emissões de CO2 incorporando ao seu consumo energético 50% de energias renováveis até 2030, anunciou o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, conhecido como MBS. O país quer plantar 10 bilhões de árvores em seu território nos próximos anos, assinala um comunicado da agência de notícias oficial SPA.



Dentro da Iniciativa Verde do Oriente Médio, o reino planeja plantar 40 bilhões de árvores adicionais em colaboração com outros países árabes, explicou MBS. "O reino, a região e o mundo devem ir muito além e muito mais rapidamente em seu combate às mudanças climáticas. Rejeitamos a escolha falsa entre preservação da economia e proteção do meio ambiente."



O comunicado não informa como o plano será colocado em prática, nem como as árvores serão preservadas em um território praticamente desértico, cujos recursos hídricos são limitados.



O novo projeto faz parte do Visão 2030, programa de investimentos nos setores da indústria, infraestrutura e serviços destinado a diversificar a economia saudita, em meio à flutuação dos preços do petróleo.