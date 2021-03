Dezoito pessoas morreram neste sábado na queda de um prédio no Cairo, informou o jornal estatal Al-Ahram. O imóvel, de nove andares, estava localizado no bairro popular de Gesr Suez.



"O governador Khaled Abdel Aal foi imediatamente até o local, acompanhado de funcionários da Defesa Civil", anunciou seu gabinete.



Vários prédios desabaram no Egito nos últimos anos, devido à sua idade e ao desrespeito à legislação urbanística.