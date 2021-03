Dissidentes das FARC explodem carro-bomba na Colômbia e deixam 43 feridos

Quarenta e três pessoas ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba diante da prefeitura do município colombiano de Corinto, departamento de Cauca (sudoeste), em um ataque atribuído neste sábado (27) às dissidências das FARC, que não aceitaram o histórico acordo de paz em 2016.



"Há 43 pessoas afetadas que estão sendo atendidas em centros hospitalares, 17 por choque, 20 com ferimentos leves e seis feridos que precisam de mais atenção", declarou o ministro da Defesa, Diego Molano, na madrugada deste sábado.



Entre as vítimas do ataque ocorrido na sexta-feira estão 13 funcionários feridos e duas mulheres grávidas.



"Este atentado (...) indiscriminado contra a população civil e neste caso contra uma instituição pública como a prefeitura é um fato insano, terrorista e que é atribuído à coluna Dagoberto Ramos", das dissidências das FARC, afirmou o ministro Molano.



O presidente Iván Duque classificou o ataque como "absurdo" e "repulsivo" em seu programa de televisão diário.