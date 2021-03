O forte vento não foi a principal causa do encalhe do porta-contêineres "Ever Given" no Canal de Suez, afirmou o presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA), via que liga o Mar Vermelho e o Mediterrâneo.



"As fortes rajadas de vento e os fatores meteorológicos não são as razões principais para o encalhe do navio, podem ter acontecido erros técnicos ou humanos", disse Osama Rabie em uma entrevista coletiva em Suez.