Polícia britânica investiga relatos de estudantes sobre agressões sexuais

A polícia de Londres anunciou neste sábado que está investigando depois que um site publicou milhares de testemunhos de abusos, assédio e agressões sexuais em escolas britânicas, incluindo algumas instituições de grande prestígio.



O site "Everyone's Invited" ("Todos estão convidados") permite que os jovens britânicos relatem de forma anônima as agressões que sofreram, sobretudo durante o ensino.



Criado em junho de 2020 por uma estudante de 22 anos, o site registra atualmente mais de 5.800 depoimentos que incluem várias instituições, incluindo algumas escolas privadas de prestígio, como o Eton College.



Na sexta-feira à noite, a polícia londrina anunciou em um comunicado que "examinou o conteúdo" da página para tentar convencer as possíveis vítimas a apresentar denúncia e, em consequência, recebeu várias denúncias sobre crimes específicos".



"Celebramos qualquer iniciativa que incentive as vítimas de crimes sexuais a falar e buscar apoio", afirmou a comissária Mel Laremore, responsável por investigar estupros e crimes sexuais.



"Levamos muito a sério as acusações de agressão sexual", completou.



O número de depoimentos publicados no site é "muito preocupante", disse Laremore, antes de destacar que a maioria, "passados ou presentes", aconteceram em "escolas de Londres e de todo país".



A polícia afirmou que entrou em contato com as escolas identificadas para oferecer às vítimas de agressões sexuais "apoio especializado".



Também entrou em contato com a proprietária do site para que inclua um link que possibilite aos denunciantes entrar em contato com a polícia.



Os relatos incluem estupros, agressões sexuais e 'pornô de vingança', que afetariam adolescentes e crianças.