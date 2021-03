O governo das Filipinas ordenou o confinamento de 24 milhões de pessoas na capital Manila e sua região, no momento em que os contágios pelo novo coronavírus aumentam e os hospitais da cidade estão próximos do colapso.



"O vírus é o inimigo, não o governo", afirmou o porta-voz do governo, Harry Roque, ao anunciar o confinamento de pelo menos uma semana e que começará na segunda-feira.