Membros europeus do Conselho de Segurança pedem reunião sobre a Coreia do Norte

Membros europeus do Conselho de Segurança da ONU pediram uma reunião para examinar os últimos lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte, afirmaram diplomatas nesta sexta-feira (26).



França, Estônia, Irlanda, Noruega e Grã-Bretanha pediram para realizar na terça-feira uma deliberação a portas fechadas, disseram as fontes.



Por outro lado, um comitê de sanções da ONU concentrado na Coreia do Norte pediu a seus especialistas que investiguem o lançamento de mísseis por Pyongyang na quinta-feira, informaram diplomatas.



O painel é composto pelos 15 países que integram o Conselho de Segurança.



A solicitação aos especialistas foi feita na sexta-feira durante reunião a portas fechadas do comitê.



A Coreia do Norte lançou duas armas de sua costa nesta quinta-feira e o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, as descreveu como mísseis balísticos.



Esta foi a primeira ação norte-coreana desde que Joe Biden assumiu a Presidência dos Estados Unidos em janeiro.



O comitê de sanções se reuniu após um pedido urgente feito na quinta-feira pelos Estados Unidos.