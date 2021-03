Um alto funcionário norte-coreano afirmou que a condenação expressa pelo presidente americano, Joe Biden, ao lançamento de mísseis por Pyongyang constituem uma "ingerência" e uma "provocação", reportou neste sábado (noite de sexta, 26, no Brasil) a agência estatal de notícias norte-coreana, KCNA.



"Esse tipo de declarações por parte do presidente americano são uma ingerência evidente no nosso direito à autodefesa e uma provocação", declarou Ri Pyong Chol, que supervisionou o teste, em um comunicado, citado pela agência KCNA.