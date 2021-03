Bukele critica Congresso opositor por criminalizar migração em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta sexta-feira (26) que vai vetar uma lei aprovada pelo Congresso de maioria opositora, que aumenta as penas para o tráfico ilegal de pessoas, "criminalizando" os migrantes.



"Sou a última pessoa que deseja que nosso povo vá embora. Mas não podemos continuar a criminalizar a migração", disse o presidente em sua conta no Twitter.



"Quem sequestra e trafica sua vítima é muito diferente de quem ajuda um grupo de desesperados a cruzar uma fronteira. Essa lei será vetada", acrescentou, referindo-se ao seu direito de bloquear um regulamento aprovado pela Assembleia Legislativa.



A nova lei aumenta as penas tanto para traficantes de pessoas quanto para quem organiza ou propõe caravanas, conspira ou colabora com migrantes, com até 12 anos de prisão.



O presidente Bukele teve como alvo várias decisões do Congresso, controlado pela direita Arena e pelo ex-guerrilha de esquerda Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), ambos amplamente derrotados pelos aliados de Bukele nas últimas eleições parlamentares.



Os conservadores Novas Ideias e Gana, que apoiam o presidente e tomarão posse em 1º de maio, culpam seus antecessores por não criarem oportunidades para impedir a migração de seus cidadãos.



"É uma lei que pune a todos igualmente. Um vizinho que ajuda o outro terá a mesma pena de um traficante de pessoas. Teremos uma lei, sim, mas com enfoque social que ataca causas estruturais", disse o deputado eleito Christian Guevara, do Novas Ideias.



Nos Estados Unidos estão 2,5 dos 3 milhões de salvadorenhos que vivem no exterior e suas transferências de dinheiro para familiares representam cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB) do país centro-americano.



Desde outubro de 2018, milhares de pessoas que partem principalmente do norte de Honduras, e que se juntam a guatemaltecos e salvadorenhos, partiram em caravanas tentando chegar aos Estados Unidos, apesar das severas políticas de imigração impostas durante o governo Donald Trump (2017-2021).



Centenas deles agora depositam suas esperanças de que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seja mais flexível nas autorizações de entrada, embora ele já tenha insistido para que "não viajem" ao país ilegalmente.