Petróleo fecha em alta por bloqueio do canal de Suez

Os preços do petróleo tiveram forte alta nesta sexta-feira (26) depois do fracasso de uma tentativa para retirar um navio cargueiro que bloqueia o canal de Suez.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou em alta de 4,23% em Londres, a 64,57 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega no mesmo período subiu 4,11%, a 60,97 dólares.



A primeira tentativa para fazer flutuar o navio de 400 metros de comprimento, carregado de contêineres, que encalhou há quatro dias no Canal de Suez fracassou nesta sexta-feira, e por isso essa via crucial continua bloqueada, afetando o frete entre a Ásia e a Europa.



Apesar disso, o aumento do preço foi contido pelas "perspectivas da demanda, afetada por novos confinamentos na Europa", destacou Melinda Eardson, analista da Oanda.