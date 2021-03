América Latina tenta conter onda brutal da covid-19, que devasta Brasil e México

Confinamento no Chile, restrições de voos na Argentina e limitações ao turismo na Guatemala. A América Latina reforça suas medidas para conter uma nova onda brutal da covid-19, que deixa balanços trágicos no México e no Brasil, enquanto no mundo aumentam as tensões por causa das vacinas.



O coronavírus, que acumula uma cifra superior a 24 milhões de casos e mais de 757 mil óbitos na América Latina e no Caribe, continua avançando na região, preocupada com o aumento da incidência da variante brasileira, considerada muito mais contagiosa do que a cepa original.



Apesar do otimismo com as vacinas, a realidade da pandemia tem levado autoridades de vários países a impor novas medidas para reduzir a circulação do vírus.



Assim, o Chile, que lidera o processo de vacinação contra a covid na América Latina, confinará mais de 80% de seus 17 milhões de habitantes a partir de sábado.



"É importante que a população entenda que vivemos uma situação preocupante", disse o ministro da Saúde, Enrique Paris, em entrevista coletiva na quinta-feira.



O Chile registrou nesta sexta a maior cifra diária de contágios desde o início da pandemia, com um recorde de 7.626 novos casos.



A rede integrada de saúde chilena está com 95% de ocupação nas unidades de terapia intensiva.



A Argentina anunciou, por sua vez, a suspensão dos voos regulares com Chile, Brasil e México a partir de sábado. A restrição se soma àquela já em vigor para viagens aéreas com origem em Reino Unido e Irlanda do Norte.



O país sul-americano mantém o fechamento de suas fronteiras para turistas e recomenda aos argentinos e residentes que não viajem para o exterior.



Enquanto isso, a Guatemala decidiu nesta sexta-feira limitar o acesso a pontos turísticos, prevendo um aumento de circulação devido à Semana Santa e diante da saturação dos hospitais por causa da pandemia.



O Ministério da Saúde estabeleceu que o "acesso às praias, lagos, rios, centros turísticos e parques aquáticos em nível nacional" será limitado "a não mais de cem pessoas".



- "Genocídio" -



As infecções também estão aumentando em países como Uruguai, Venezuela, Peru e Paraguai, que atribuem a atual onda da pandemia à alta virulência da variante brasileira, chamada P1.



O Brasil registrou mais de 100.000 infecções por covid-19 em 24 horas pela primeira vez na quinta-feira, um novo pico em uma pandemia que já causou mais de 300.000 mortes no país.



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou nesta sexta as mortes por coronavírus de o "maior genocídio" da história do país e criticou duramente o atual presidente, Jair Bolsonaro.



"Na terça-feira, 3.158 pessoas morreram por covid no Brasil. Este é o maior genocídio de nossa história. Nossa atenção não deve estar nas eleições do próximo ano, e sim na luta contra o vírus e na vacinação da população. Temos que salvar o Brasil do coronavírus", disse Lula em entrevista à revista alemã Der Spiegel.



Sobre Bolsonaro, "durante um ano ele não levou o vírus a sério e nos contou mentiras. Durante um ano ele provocou todos os que não concordavam com ele", denunciou.



"Se tivesse um pouco de grandeza, ele deveria pedir perdão às famílias dos 300.000 mortos por covid e dos milhões de infectados", acrescentou.



Consultado a propósito destas declarações, se alguns líderes no mundo optaram deliberadamente por não assistir sua população, Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, disse:



"Independentemente da perspectiva ideológica, a maioria dos líderes está tentando fazer o melhor para seu povo. Nem sempre o fazem à perfeição", afirmou.



Nesta sexta, o Instituto Butantan, de São Paulo, anunciou que está desenvolvendo uma vacina "100% brasileira" contra o vírus.



"Os resultados foram excelentes nos testes pré-clínicos", disse o diretor do Butantan, Dimas Covas, em entrevista coletiva.



O projeto agora aguarda autorização da Anvisa para iniciar os testes clínicos em abril e a vacinação em julho.



O México, por sua vez, ultrapassou as 200.000 mortes por covid-19 na quinta-feira. Com 126 milhões de habitantes o país é o terceiro mais enlutado pela pandemia em números absolutos, depois dos Estados Unidos e do Brasil.



- Nova fábrica da AstraZeneca na Europa -



A produção, a distribuição e o acesso às vacinas continuam sendo motivo de tensão ao redor do mundo.



Cerca de 180 países da ONU assinaram nesta sexta uma declaração na qual se comprometem a promover o acesso igualitário às vacinas.



No texto, manifestam sua preocupação com as desigualdades na distribuição "tanto em países quanto dentro dos países".



Neste sentido, a OMS pediu à comunidade internacional que doe "imediatamente" 10 milhões de doses para assistir, mediante o mecanismo Covax, 20 países que não têm acesso a imunizantes, segundo o diretor-geral da organização sanitária da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Muitos países podem dar doses, alterando um pouco seus planos de vacinação", afirmou.



Na Europa, Bruxelas e o Reino Unido se envolveram em uma polêmica sobre o acesso às vacinas do laboratório anglo-sueco AstraZeneca.



Depois que a União Europeia (UE), que enfrenta problemas de abastecimento, se mostrar disposta a bloquear as exportações de doses da AstraZeneca para fora do bloco, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta sexta uma fábrica para a produção dessa vacina na Holanda.



Assim, aumentará para quatro o número de fábricas autorizadas a produzir a substância ativa da vacina AstraZeneca, disse a EMA.



A UE exportou cerca de 21 milhões de doses, entre todas as vacinas produzidas no seu território, para o Reino Unido, mas não recebeu nenhuma das produzidas do outro lado do Canal da Mancha, apesar de o contrato com a AstraZeneca prever a entrega de vacinas de duas fábricas britânicas.