Biden convidou Putin e Xi para cúpula virtual sobre o clima

O presidente americano, Joe Biden, convidou seus pares da Rússia e da China, respectivamente Vladimir Putin e Xi Jinping, para uma cúpula virtual sobre o clima, informou nesta sexta-feira (26) à AFP um alto funcionário do Departamento de Estado.



No total, 40 líderes mundiais foram convidados a esta reunião, prevista para os dias 22 e 23 de abril e que tem como objetivo marcar o retorno de Washington à primeira linha do combate às mudanças climáticas, depois de o governo de Donald Trump abandonar o Acordo de Paris sobre o clima.



O novo presidente democrata anunciou a intenção de organizar uma reunião coincidindo com o Dia da Terra, em 22 de abril, antes da cúpula da ONU prevista para novembro em Glasgow, Escócia.



A reunião durará dois dias e por causa da pandemia será celebrada de forma virtual.



Cumprindo sua promessa de campanha, Biden decretou no primeiro dia do seu mandato o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o Clima.



A reincorporação dos Estados Unidos - os maiores emissores de CO2 do mundo - foi efetivada em 19 de fevereiro. Quase todos os países do mundo integram o pacto assinado em 2015.