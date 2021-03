Biden convidará Putin e Xi Jinping para cúpula global sobre o clima

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, incluirá os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, entre os convidados para as primeiras grandes negociações climáticas de seu governo, segundo fontes oficiais.



Em cúpula marcada para os dias 22 e 23 de abril, a expectativa do presidente dos EUA é o retorno de encontros sobre o clima com alguns dos principais líderes globais, algo que foi realizado por antecessores, mas que o ex-presidente dos norte-americano Donald Trump abandonou.