Quênia anuncia isolamento de Nairóbi e o fechamento das escolas

O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou nesta sexta-feira o fechamento das escolas e que a capital Nairóbi e quatro outros condados vizinhos serão isolados do resto do país pela terceira onda da covid-19.



Ao anunciar essas medidas drásticas, que lembram as do segundo trimestre de 2020, Kenyatta destacou que o índice de positividade dos testes passou de menos de 3% no final de janeiro para cerca de 20% atualmente.



Nairóbi responde por cerca de 60% dos casos detectados.



O presidente acrescentou que as internações aumentaram 52% nas últimas duas semanas.



"Todos os movimentos rodoviários, ferroviários ou aéreos, que entram e saem das zonas infectadas pela doença, incluindo Nairóbi, Kajiado, Machakos, Kiambu e Nakuru, serão interrompidos a partir da meia-noite" (18H00 de Brasília), afirmou Kenyatta.



O presidente também ordenou "a suspensão imediata de todo o ensino presencial, o que inclui as universidades", exceto para os alunos que estão atualmente passando por provas.