Quatro soldados mortos e dois feridos em bombardeio na Ucrânia

Quatro soldados ucranianos morreram nesta sexta-feira (26) e outros dois ficaram feridos em um bombardeio no leste da Ucrânia, que está imersa em uma guerra com os separatistas pró-Rússia desde 2014, disse Kiev.



Os separatistas "voltaram a violar o cessar-fogo e dispararam contra as posições ucranianas" com morteiros, lança-granadas e metralhadoras de grande calibre perto da aldeia de Shumy, na região de Donetsk, informou o Exército ucraniano em um comunicado.



Este incidente, sem precedentes desde agosto de 2019, poderia ser o fim da frágil trégua que se aplicava mais ou menos desde o mês de julho do ano passado.



A Ucrânia sofreu 50 baixas em suas fileiras em 2020, metade do ano anterior.