A renda das famílias nos Estados Unidos registrou forte queda em fevereiro, após o mês de janeiro marcado pela chegada de novos cheques do governo, e os gastos também sofreram uma queda, anunciou o Departamento do Comércio.



No mês passado, a renda teve queda de 7,1%, após uma alta de 10,1% em janeiro.



Os gastos caíram 1%, após um avanço de 3,4% no mês anterior. Ao mesmo tempo, a inflação desacelerou a 0,2%, quando analistas projetavam +0,3% como em janeiro.