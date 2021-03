Alemanha disposta a aplicar vacina russa se agência europeia aprovar

A Alemanha confirmou nesta sexta-feira que está disposta a usar a vacina russa Sputnik V contra a covid-19 desde que seja aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o organismo regulador da UE.



"Uma aprovação da EMA, que ainda não aconteceu, daria a Europa a possibilidade de usar a Sputnik nas campanhas de vacinação, o que também se aplicaria na Alemanha", afirmou o porta-voz do governo, Steffen Seibert.



"Toda vacina é bem-vinda", reiterou o porta-voz do ministério da Saúde, Stephan Gabriel Haufe.



Há várias semanas, Berlim afirma que está disposto a aplicar a vacina russa, caso a EMA autorize, sobretudo porque as autoridades alemãs estão sendo muito criticadas pela demora na campanha de vacinação.



O fármaco russo, recebido com ceticismo em um primeiro momento, teve a confiabilidade validada em fevereiro por um estudo publicado na revista científica The Lancet que destacou sua eficácia.



Atualmente, a EMA está examinando sua aprovação.