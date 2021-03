Ao menos 32 mortos e 66 feridos em acidente ferroviário no Egito

Ao menos 32 pessoas morreram e 66 ficaram feridas nesta sexta-feira em uma colisão de dois trens de passageiros em Sohag, sul do Egito, informou o ministério da Saúde.



"Trinta e dois cidadãos morreram e 66 ficaram feridos na colisão de dois trens em Tahta, no departamento de Sohag", 460 km ao sul do Cairo, afirma o ministério em um comunicado.



Um vídeo filmado perto do local do acidente e divulgado pela imprensa local mostra diversos vagões tombados.



A ministra da Saúde, Hala Zayed, vai viajar até o local do acidente e a Promotoria anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas.



O Egito registra muitos acidentes rodoviários e ferroviários, provocados por falta de respeito às regras de trânsito, veículos antigos e estradas e ferrovias em péssimo estado.



Em 2002 aconteceu a maior tragédia ferroviária da história do país, quando um incêndio em um trem matou 370 pessoas no sul do Cairo.