A junta militar de Mianmar libertou nesta sexta-feira mais de 300 pessoas detidas nos protestos pró-democracia após o golpe de Estado de fevereiro, informou à AFP uma fonte do serviço penitenciário.



"Um total de 322 pessoas foram libertadas da prisão de Insein", afirmou o funcionário, que pediu anonimato.



O anúncio acontece dois dias depois da libertação de 600 pessoas detidas após o golpe e na véspera do Dia das Forças Armadas no país.