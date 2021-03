Ex-governador e candidato à presidência mexicana condenado nos EUA por lavagem de dinheiro

Um ex-governador e candidato à presidência do México foi condenado por lavagem de dinheiro depois de admitir que aceitou mais de US$ 3,5 milhões em subornos que usou para comprar propriedades nos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça americano nesta quinta-feira (25).



Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 64 anos, governador do estado de Tamaulipas entre 1999 e 2004 e candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) à presidência do México em 2005, se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro, disse a promotora federal para o Distrito Sul do Texas, Jennifer Lowery.



O ex-líder político, detido em uma prisão no Texas, pode pegar até 20 anos de prisão nos Estados Unidos. A data de sua sentença ainda não foi definida.



Como parte de sua confissão de culpa, Yarrington concordou em perder a propriedade de um condomínio em Port Isabel, Texas, comprado ilegalmente.



Yarrington foi preso em abril de 2017 em Florença, Itália, enquanto viajava com nome e passaporte falsos, de acordo com uma acusação emitida em maio de 2013. Ele havia sido expulso do PRI em 2016 e o Ministério Público mexicano ofereceu uma recompensa de cerca de 800.000 dólares por sua captura.



Em abril de 2018, ele foi finalmente extraditado para os Estados Unidos, onde permanece detido.



De acordo com os documentos judiciais, Yarrington, na época governador, recebeu grandes subornos dos principais traficantes de drogas que operavam em Tamaulipas, incluindo o Cartel do Golfo. Em troca, supostamente lhes permitiu contrabandear toneladas de drogas para os Estados Unidos.



Os investigadores concluíram que, a partir de 1998, ele adquiriu ativos valiosos nos Estados Unidos, como contas bancárias, residências, aviões, veículos e imóveis, muitos deles por meio de empréstimos supostamente fraudulentos de bancos no Texas.



Tamaulipas, na fronteira com o Texas, é um estado duramente atingido pela violência ligada ao crime organizado. Na região, são frequentes as disputas entre o Cartel do Nordeste, que surgiu de Los Zetas, e o Cartel do Golfo, que atua na área há muitos anos.