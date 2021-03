Wall Street fecha em alta modesta após dois dias de recuo

A bolsa de Nova York encerrou suas operações com alta moderada nesta quinta-feira (25), após dois dias de perdas.



O índice principal Dow Jones subiu 0,62% a 32.619,48 pontos. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq subiu 0,12% a 12.977,68 unidades, e o S&P; 500, fechou em alta de 0,52% a 3.909,52 pontos.



"No mercado de ações continuamos vendo uma rotação de valores tecnológicos para companhias da economia tradicional", observou Boris Schlossberg, da BK Asset Management.



Assim, a Boeing subiu 3%, e a United Airlines, mais de 4%, assim como os cruzeiros Carnival.



Facebook e Twitter perderam, respectivamente, 1,21% e 1,39%, em meio aos interrogatórios dos seus diretores no Congresso.



Mais de dois meses após o ataque violento ao Capitólio, sede do Legislativo americano, os congressistas iniciaram uma audiência com os altos executivos das plataformas e redes sociais sobre como estão controlando a desinformação.



A audiência, celebrada de forma remota, é a quarta de Mark Zuckerberg, do Facebook, e de Jack Dorsey, do Twitter, desde julho, e a terceira de Sundar Pichai, da Google, que passaram pelo crivo de republicanos e democratas.



