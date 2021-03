Mercado fecha em queda de 4% em semana volátil

O petróleo caiu cerca de 4% nesta quinta-feira (25) ao se aproximar do final de uma semana volátil, em meio a preocupações com a demanda de crudo quando aumentam os casos de covid-19 no mundo.



O barril de WTI para entrega em maio, cotado em Nova York, perdeu 4,28% a 58,56 dólares.



Enquanto isso, em Londres, o Brent do Mar do Norte perdeu 3,81% a 61,95 dólares o barril.



"Os preços brincam de iô-iô. Três dólares a mais em um dia, três dólares a menos no outro", resumiu James Williams, da WTRG Economics.



O mercado continua perturbado pelo segundo dia de bloqueio do canal de Suez por um imenso cargueiro de 220.000 toneladas e 400 m de comprimento, o "Ever Given".



"O efeito da perturbação não vai durar muito, provavelmente", considerou Bjornar Tonhaugen, da Rystad.



Os casos de coronavírus estão "em forte alta nas principais economias em desenvolvimento como Índia e Brasil, cujo consumo de petróleo é um fator-chave para sustentar os preços", destacou Melinda Eadson, analista da Oanda.



"Em pouco tempo, as perspectivas de reativação mundial se deterioraram, o que traz dúvidas sobre a demanda futura" de petróleo, resumiu.