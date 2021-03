UE pede que AstraZeneca fique em dia com entrega de vacinas no bloco antes de exportar

O laboratório anglo-sueco AstraZeneca deve ficar em dia com as entregas das vacinas anticovid na UE, de acordo com os contratos assinados, antes de exportar para fora do bloco, disse nesta quinta-feira (25) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Penso que está claro que a empresa primeiro tem que ficar em dia e honrar o contrato que tem com os Estados-membros [da UE] antes de poder exportar vacinas novamente", afirmou Von der Leyen, ao fim de uma cúpula dos líderes dos 27 países do bloco.



A AstraZeneca está no centro de uma controvérsia, pois o laboratório sofre com atrasos graves nas entregas acordadas com a UE, embora Bruxelas sustente que houve exportação de doses para o Reino Unido.



No primeiro trimestre deste ano, a AstraZeneca se comprometeu a fornecer à UE 120 milhões de doses de sua vacina contra a covid-19, mas entregou apenas cerca de 30 milhões.



Em relação às campanhas de vacinação, Von der Leyen destacou que "claramente estaríamos muito melhor se todas as empresas farmacêuticas cumprissem os contratos".



A UE reforçou drasticamente o mecanismo nesta semana, adotado em janeiro, para controlar as exportações de vacinas anticovid produzidas em território europeu e enviadas para países fora do bloco.



As campanhas de vacinação na UE avançam em ritmo nitidamente lento e a Comissão Europeia quer controlar rigidamente a exportação para garantir o fornecimento de doses aos cidadãos do bloco.



Os dirigentes dos 27 países da UE realizaram nesta quinta-feira uma cúpula por videoconferência na qual debateram possíveis soluções para a situação, num momento em que o continente é atingido por uma terceira onda da pandemia.



"Devemos e queremos explicar aos cidadãos europeus que eles terão acesso à sua cota de vacinas", disse Von der Leyen em entrevista coletiva em Bruxelas.