O laboratório anglo-sueco AstraZeneca deve ficar em dia com as entregas das vacinas anticovid na UE, de acordo com os contratos assinados, antes de exportar para fora do bloco, disse nesta quinta-feira (25) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Penso que está claro que a companhia, primeiro tem que ficar em dia e honrar o contrato que tem com os Estados-membros [da UE] antes de poder exportar vacinas novamente", disse von der Leyen, ao fim de uma cúpula dos líderes dos 27 países do bloco.