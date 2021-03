Califórnia oferecerá vacinas a todos os adultos a partir de abril

A partir de 15 de abril, todos os adultos poderão ter acesso às vacinas contra a covid-19 na Califórnia, anunciou nesta quinta-feira (25) o governador Gavin Newsom, ao mesmo tempo em que são reduzidas as restrições de abastecimento no estado mais populoso dos Estados Unidos.



Com o anúncio, a Califórnia, de 40 milhões de habitantes, oferecerá acesso à imunização a todos os maiores de 16 anos duas semanas antes da data limite de 1º de maio, prevista pelo presidente Joe Biden.



"Com o aumento do abastecimento de vacinas e a ampliação da elegibilidade para mais californianos, a luz no fim do túnel segue sendo mais brilhante", disse Newsom em um comunicado.



A Califórnia foi afetada por um severo pico invernal de covid-19 e registrou o maior número de infecções e mortes de todos os estados do país - em parte devido ao seu tamanho -, mas as cifras vêm caindo rapidamente nas últimas semanas, à medida que se acelera a distribuição da vacina.