O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (25) que sua "expectativa" é disputar a reeleição em 2024, em um aparente esforço para dissipar especulações de que aspira a um mandato único por ser a pessoa mais idosa a assumir o cargo.



"Meu plano é me apresentar à reeleição. Essa é a minha expectativa", disse Biden, de 78 anos, a jornalistas quando perguntado sobre seu futuro político.



Ele comentou que é "respeitoso do destino" e que não faz planos firmes com tanta antecedência, mas se for candidato em 2024, "esperaria plenamente" que a vice-presidente, Kamala Harris, fosse de novo sua colega de chapa.