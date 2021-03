Putin protagoniza ensaio fotográfico na Sibéria

Rodeado pela neve na Sibéria, Vladimir Putin aparece, quase sempre de casaco marrom, em diversas situações: dirigindo um carro, tomando café, parado entre árvores. As imagens fazem parte de um conjunto de fotos divulgadas pelo Kremlin nesta semana, tiradas durante uma excursão de fim de semana de Putin, 68 anos, à taiga siberiana, em meio à pandemia e a preocupações diplomáticas em relação aos Estados Unidos.



Conhecido por suas inusitadas sessões de fotos presidenciais, Putin tem predileção pelo ar livre. Ele já foi fotografado cavalgando pela neve da Sibéria, em 2017, e abraçando um urso polar no Ártico Russo. Em 2019, posou sentado em um campo enquanto segurava um buquê de flores.



No ensaio mais recente, o presidente russo aparece também acompanhado de seu ministro da Defesa, Sergei Shoygu, e à frente de um grande veículo camuflado.



As imagens destoam das usuais fotos presidenciais de outros líderes, que costumam ser retratados vestindo ternos e trabalhando em escritórios, como no caso de Barack Obama (quase sempre posando em sua mesa) e Emmanuel Macron, da França. Em outras ocasiões, Putin já apareceu vestindo jaqueta de couro e andando de moto, jogando hóquei no gelo e malhando com um judô russo.



As fotos foram divulgadas em um momento em que a Rússia se aproxima de 4,5 milhões de casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Até o momento, 96.219 pessoas morreram por complicações da doença no país. Na terça-feira, Putin recebeu a primeira dose da vacina, "dando um bom exemplo aos russos", segundo o Kremlin. O governo russo afirma que 4,3 milhões de russos já receberam as duas doses da vacina.