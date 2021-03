Biden relativiza fluxo de migrantes na fronteira: 'acontece todos os anos'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relativizou nesta quinta-feira (25) o fluxo de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México, afirmando que isso "acontece todos os anos".



"Há um aumento significativo do número de pessoas que chegam na fronteira nos meses de inverno - janeiro, fevereiro e março -" porque os migrantes "podem viajar com menor probabilidade de morrer no caminho devido ao calor do deserto", disse o presidente democrata em sua primeira coletiva de imprensa.



Os republicanos acusam Biden de ter incentivado milhares de imigrantes em situação ilegal, inclusive muitos menores desacompanhados, a entrar nos Estados Unidos, ao relaxar a política migratória do seu antecessor, Donald Trump.



Mas Biden afirmou que o aumento do fluxo migratório havia começado antes de chegar à Casa Branca, em 20 de janeiro. "Não vou me desculpar por abolir políticas que violaram o direito internacional e a dignidade humana", disse.



Ao assumir o cargo, o mandatário suspendeu as deportações de migrantes por cem dias, apresentou um projeto de lei para oferecer uma via à cidadania para os 11 milhões de imigrantes sem documentos que, estima-se, vivam no país, e começou a admitir alguns dos solicitantes de asilo que estavam aguardando há meses em acampamentos no México.



Biden considerou "lisonjeira" a ideia de que atraiu novos migrantes com sua imagem de "cara legal". Mas, para ele, esse não é um motivo para o aumento do fluxo de migrantes, majoritariamente centro-americanos.



"O povo deixa Honduras, Guatemala, El Salvador antes de tudo pelos terremotos, pelas inundações, pela falta de alimento, pela violência e as gangues", disse.



Em fevereiro, mais de 100.000 migrantes sem documentos foram detidos na fronteira sul americana, inclusive quase 9.500 menores desacompanhados e estas chegadas se aceleraram ainda mais no mês de março.



As autoridades americanas estavam a cargo de mais de 15.000 jovens desacompanhados até a terça-feira, inclusive quase 5.000 em postos fronteiriços que, segundo eles mesmos não são aptos para crianças.



Biden também disse que os Estados Unidos estão permitindo o ingresso de várias famílias de migrantes porque o México se nega a aceitar seu retorno.



"Estamos em negociações com o presidente do México, acho que veremos esta mudança", afirmou. "Todos deveriam retornar".