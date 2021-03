O petróleo perdeu em torno de 5% nos mercados, nesta quinta-feira (25), submetido a um efeito de equilíbrio depois de ganhos do dia anterior e no momento em que um aumento de casos de covid-19 no mundo faz temer pela demanda desta commodity.



Às 14h50 GMT (11h50 no horário de Brasília), o barril americano de WTI cotado em Nova York para entrega em maio perdia 5,25%, a 57,97 dólares.



Em Londres, o barril de Brent valia 61,53 dólares, 4,47% a menos.