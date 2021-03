Vandalismo anti-árabe em cidade de Israel

Grafites racistas apareceram em edifícios da cidade árabe de Kfar Qassem em Israel, onde dezenas de pneus de carros foram furados, informou a polícia israelense.



As mensagens de "expulsar ou matar" foram pintadas em muros e carros, disse a polícia, que investiga o incidente.



"Não é a primeira vez que esses criminosos destroem propriedades em Kfar Qasim", declarou à AFP Adel Badir, prefeito desta cidade na fronteira da Cisjordânia ocupada e a cerca de 20 km ao leste de Tel Aviv, destacando que 35 veículos foram danificados.



"Nunca há prisões e ninguém paga por essas coisas que continuam acontecendo nas cidades árabes. Peço à polícia que responda esses extremistas com firmeza", disse à AFP.



Os árabes israelenses, que representam 20% da população de Israel, são descendentes dos palestinos que ficaram em suas terras quando Israel foi criado em 1948 e se declaram vítimas de discriminação.



Este incidente ocorre em um momento em que o partido de extrema direita Partido Sionista Religioso surpreendeu ao ganhar seis cadeiras no Parlamento israelense, após as eleições de 23 de março, as quartas legislativas em dois anos.



Um de seus líderes, Itamar Ben Gvir, é um seguidor do rabino Meir Kahane, fundador do partido anti-árabe Kach. Este partido foi considerado "terrorista" após o assassinato em 1994 de 29 palestinos em Hebron, na Cisjordânia, por um de seus discípulos, Baruch Goldstein.