Reino Unido e EUA sancionam dois conglomerados da junta birmanesa

O Reino Unido e os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (25) novas sanções contra os interesses financieros da junta militar que deu um golpe de Estado em Mianmar em fevereiro, neste caso contra dois conglomerados industriais de propriedade dos militares.



"As sanções de hoje têm como alvo interesses financeiros do Exército, com o objetivo de cortar as fontes de financiamento de suas campanhas de repressão contra os civis", disse o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, em um comunicado que anunciou sanções contra o grupo Myanmar Economic Holdings (MEHL).



Raab acusou o conglomerado, propriedade de antigos e atuais militares birmaneses, de estar envolvido em "graves violações dos direitos humanos" ao financiar a campanha de "limpeza étnica" das Forças Armadas contra a minoria rohingya em 2017.



Além do MEHL, Washington também anunciou sanções contra outro conglomerado de propriedade militar, o Myanmar Economic Corporation.



"Os militares controlam partes significativas da economia do país através dessas duas corporações", especialmente nos setores do comércio, dos recursos naturais, álcool, cigarros e dos bens de consumo, destacou um comunicado do Tesouro dos EUA.



O Reino Unido anunciou há alguns dias sanções contra mais de 20 autoridades birmanesas, civis e militares, entre elas o comandante-chefe do Exército, Min Aung Hlaing, por graves violações dos direitos humanos e seu papel no golpe de Estado militar.



Ao menos 286 civis morreram na repressão das manifestações que ocorrem praticamente todos os dias desde o golpe de Estado em 1º de fevereiro, que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP).