Líbia pede retirada de todos os 'mercenários' presentes no país

O governo unificado da Líbia pediu nesta quinta-feira (25) a retirada "imediata" de todos os mercenários presentes no país, palco do caos há uma década mas que iniciou um processo de pacificação sob os auspícios da ONU.



"Reiteramos a necessidade de que todos os mercenários da Líbia se retirem imediatamente", disse a ministra das Relações Exteriores, Najla al-Mangush, em coletiva de imprensa em Tripoli, acompanhada pelos seus homólogos francês, alemão e italiano.



"A saída dos mercenários" vinculada com a presença de forças estrangeiras neste conflito, "é essencial para que o Estado líbio afirme sua soberania", disse o ministro francês Jean-Yves Le Drian.



Na terça-feira, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse estar "profundamente preocupado" com o fato de "elementos estrangeiros" continuarem ativos na Líbia, segundo um relatório que escreveu ao Conselho de Segurança.



A ONU estimou em dezembro que cerca de 20.000 soldados e mercenários estrangeiros estavam ativos na Líbia.