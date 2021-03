EUA tem menos de 700 mil novos pedidos de seguro-desemprego pela primeira vez na pandemia

Os novos pedidos de seguro-desemprego caíram mais que o previsto na semana passada nos Estados Unidos, estabelecendo-se abaixo dos 700.000 pela primeira vez na pandemia, segundo dados publicados nesta quinta-feira (25) pelo Departamento do Trabalho.



Entre 14 e 20 de março, foram registrados 684.000 pedidos, um número menor que os 710.000 estimados pelos analistas.



No entanto, o mercado de trabalho está longe de se recuperar e a pandemia de covid-19 continua afetando essa recuperação.



O Departamento do Trabalho revisou em alta os números da semana anterior, até 781.000 novos pedidos.



"Isso parece uma correção após o inesperado aumento dos pedidos (de seguro-desemprego) anunciado na semana passada", comentou em nota o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson.



"A ligeira tendência de queda registrada desde o final de janeiro está intacta", acrescentou ele, apontando que este nível de pedidos continua acima do máximo de 655.000 registrado após a crise financeira de 2008.



Shepherdson acredita que isso provavelmente reflete o fato de alguns setores de serviço continuarem tendo dificuldades.



"Nós assumimos que toda semana as empresas demitem mais ou jogam a toalha, incapazes de resistir até que a economia reabra (totalmente)", explicou.



Os economistas, no entanto, esperam uma forte queda dos novos pedidos de seguro-desemprego assim que a economia se reabrir completamente, o que provavelmente acontecerá no segundo trimestre.