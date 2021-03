A Dinamarca prolongou por três semanas a interrupção da aplicação da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, alegando que precisa de "mais tempo" para descartar que esteja relacionada com o risco de coágulos sanguíneos, apesar de o regulador europeu e a OMS afirmarem que é segura.



"Decidimos hoje (quinta-feira, 25) estender nossa suspensão durante três semanas", disse em coletiva de imprensa o diretor da agência nacional de saúde do país, Søren Brostrøm.



Segundo o responsável, é preciso "mais tempo" para descartar totalmente a relação entre alguns casos detectados de coágulos pouco comuns mas graves e a vacinação com o produto da AstraZeneca.