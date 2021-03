A produção mundial de automóveis caiu 16% em 2020, voltando aos níveis de 2010, com 78 milhões de veículos a menos - informou a Organização Internacional de Construtores de Automóveis (OICA), nesta quinta-feira (25).



Com as restrições impostas pela pandemia da covid-19, a indústria automobilística atravessou no ano passado "a pior crise de sua história", disse o presidente da OICA, Fu Bingfeng, em um comunicado.



A produção de carros caiu 21% na Europa; 20%, na América do Norte; e 30%, na América do Sul.



A Ásia, que representa mais da metade da produção mundial, resistiu melhor, com uma queda de 10%.



A China, em particular, "recuperou-se muito rapidamente depois de ter sido duramente golpeada no início de 2020", completou a OICA.