Canal de Suez continua bloqueado por navio porta-contêiner

O Canal de Suez permanecia fechado na manhã desta quinta-feira à navegação devido a um gigantesco porta-contêiner encalhado na via, o que deve seguir freando durante dias a rota comercial crucial entre a Europa e a Ásia.



O incidente, que aconteceu na madrugada de terça-feira para quarta-feira, provoca grandes engarrafamentos de vavios e importantes atrasos nas entregas de petróleo e outros produtos comerciais.



Isto provocou o aumento de quase 6% dos preços do petróleo na quarta-feira, motivados pelos temores sobre o abastecimento durante o bloqueio do Canal de Suez



Rebocadores e unidades de resgate tentavam liberar o gigantesco navio porta-contêiner "Ever Given", de 400 metros de comprimento, do Canal de Suez. O incidente afetou uma das rotas comerciais mais transitadas do mundo.