Governo peruano afirma que variante brasileira é maior causa de Covid em Lima

A variante brasileira do novo coronavírus foi a causadora de 40% dos casos de Covid-19 registrados nos últimos meses em Lima, informou nesta quarta-feira o governo peruano, que enfrenta desde janeiro a segunda onda da pandemia.



"Um estudo permitiu identificar, através de amostragem em Lima, que a principal variante causadora da Covid é a brasileira", afirmou em entrevista coletiva o ministro da Saúde, Óscar Ugarte. "É necessário reforçar o cumprimento das medidas sanitárias."



Lima, que tem 10 milhões de habitantes, é a cidade peruana mais atingida pelo novo coronavírus, com hospitais lotados e filas para comprar oxigênio. O país soma mais de 1,4 milhão de infectados, dos quais 694.000 casos foram registrados em Lima, que também lidera o número de mortos, com 22.176 dos 50.474 registrados, segundo o Ministério da Saúde.



A variante brasileira foi detectada semanas atrás, em regiões amazônicas da fronteira, como Loreto. Brasil e Peru dividem 2.800 km de fronteira na Amazônia, e os voos entre os dois países foram suspensos pelo governo peruano em janeiro.



A vacinação avança lentamente no Peru, devido à falta de vacinas. Pouco mais de 210.000 pessoas receberam as duas doses.