A Coreia do Norte disparou um dispositivo no mar nesta quinta-feira (quarta-feira 24 em Brasília), informaram os militares sul-coreanos, no que poderia ser o primeiro teste de míssil balístico norte-coreano desde que Joe Biden assumiu o cargo.



O chefe de gabinete da Coreia do Sul disse em um comunicado que um "projétil não identificado" foi lançado no mar do Japão, conhecido como Mar do Leste pelos coreanos.



No momento, não foram dados mais detalhes sobre o tipo de artefato ou a quantidade.



O Conselho de Segurança da ONU, por meio de suas resoluções, proibiu a Coreia do Norte, que possui armamento nuclear, de desenvolver mísseis balísticos, mas, sob a presidência de Kim Jong Un, o país norte-coreano desenvolveu a tecnologia e testou mísseis capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos desde que as relações se deterioraram em 2017.



O teste de quinta-feira segue o lançamento de dois mísseis não balísticos de curto alcance na direção da China no fim de semana passado.



Esses novos lançamentos parecem ser uma tentaiva de advertência após a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, à região para analisar a aliança e a segurança, diante do que se considera uma ameaça da Coreia do Norte.