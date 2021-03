Finlândia planeja apertar restrições por aumento de infecções por covid-19

A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, anunciou nesta quarta-feira (24) um novo projeto de lei para estabelecer um confinamento em algumas cidades contra o aumento nas infecções da covid-19.



De acordo com o projeto, os habitantes da capital, Helsinque, e da cidade de Turku (sudoeste) estariam proibidos de visitar outras pessoas ou praticar esportes em grupo.



O texto, que poderá ser apresentado ao Parlamento na quinta-feira e vigoraria até meados de maio, só autorizaria os cidadãos a deixarem suas casas para realizar tarefas básicas, comprar comida, ir ao trabalho, à escola, banco ou correio, de acordo com a rede pública de televisão Yle.



O uso de máscara se tornaria obrigatório no transporte público e a polícia poderia controlar a movimentação de pessoas e impor sanções.



São medidas "imperativas" para reduzir a carga sobre os hospitais, disse Marin a Yle na quarta-feira. "Temos que antecipar que, se agirmos muito devagar, os serviços de saúde sofrerão".



A Finlândia relata 73.516 casos e 811 mortes por covid-19 até o momento.



No entanto, o número de infecções disparou e nas últimas duas semanas foram registrados 172 novos casos por 100 mil habitantes, incidência superior à da Espanha, Reino Unido e Irlanda, segundo dados da OMS.