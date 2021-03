Wall Street fecha em baixa com forte queda do Nasdaq

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira, puxada pelas ações de tecnologia, em um mercado que se questiona sobre uma recuperação econômica no momento em que os casos de coronavírus aumentam no mundo.



O Dow Jones fechou em 32.240,06 pontos, com perda de 0,01%. O índice Nasdaq caiu 2,01%, a 12.961,89 unidades, e o S&P; 500, 0,55%, a 3.889,14 unidades. "Fazemos uma espécie de pausa. Há uma rotação em curso" entre ações tecnológicas e as da economia tradicional, apontou Chris Low, da FHN Financial.



As notícias sobre os planos do governo americano de aumentar o imposto sobre a receita das empresas pressionou os índices para baixo. "O mercado via Joe Biden como um democrata muito de centro e moderado, mas ele tem um programa mais à esquerda", estimou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.