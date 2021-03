Brasil supera 300.000 mortes por coronavírus

O coronavírus já causou mais de 300 mil mortes no Brasil, em um mês de março que já bateu todos os recordes em função de uma segunda onda brutal da pandemia, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira (24).



O Ministério da Saúde registrou 2.009 mortes nas últimas 24 horas, elevando o saldo para 300.685, superado apenas pelos Estados Unidos. O número total de infectados em treze meses de pandemia no Brasil chega a 12,2 milhões.



O Brasil, de 212 milhões de habitantes, tornou-se fonte de preocupação global devido à falta de coordenação de suas políticas de saúde e ao surgimento de uma variante local do vírus, batizada de P1, considerada muito mais contagiosa.



O país registrou mais de 3.000 mortes em 24 horas pela primeira vez na terça-feira e a média móvel de mortes é de 2.273, mais que o triplo do número do início do ano (703).



O mês de março, com 45.773 mortes declaradas, já se tornou o mais letal da pandemia. O recorde anterior era de julho de 2020 (32.881), no auge da primeira onda.