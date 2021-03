Ex-ministro conservador francês se declara candidato à presidência

O ex-ministro francês Xavier Bertrand, uma das figuras da direita, anunciou nesta quarta-feira (24) que será candidato às eleições presidenciais de 2022.



"Sim, serei candidato (...). Estou totalmente decidido", revelou Bertrand, de 56 anos, ao semanário Le Point.



Bertrand especificou que não participaria de possíveis primárias da direita.



"Meu dever é derrotar Marine Le Pen (presidente do Agrupamento Nacional de extrema direita) e fazer todo o possível para unir os franceses", acrescentou o ex-ministro, que atualmente preside a região de Hauts de France (norte).



Bertrand especificou que não quer representar um partido político em particular, depois que deixou o conservador Os Republicanos (LR) em 2017.



Em vez de participar de possíveis primárias, Bertrand se mostrou convencido de que será capaz de "reunir todos os talentos" da direita em torno de seu projeto "para uma França orgulhosa, endireitada e reconciliada".



Bertrand foi Ministro da Saúde (2005-2007) e Ministro do Trabalho (2007-2009) durante as presidências de Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, este último recentemente condenado por um escândalo de corrupção.



O atual presidente, Emmanuel Macron, de 43 anos, ainda não expressou sua vontade de reeleição, mas todos os analistas acreditam que ele se candidatará novamente para um mandato de cinco anos.



Sua grande rival, segundo as pesquisas, seria Marine Le Pen em um segundo turno, como aconteceu nas eleições presidenciais de 2017.