EUA quer aumentar impostos sobre empresas com acordo na OCDE

O governo de Joe Biden é a favor de um aumento de impostos sobre as empresas americanas no âmbito de um acordo mundial negociado na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), disse nesta quarta-feira (24) a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.



Em uma audiência no Senado, Jellen foi questionada sobre a ideia da Casa Branca de aumentar o imposto de renda empresarial de 21% para 28% e seu impacto na competitividade.



"Acho que seria importante fazê-lo dentro de um acordo global", afirmou ela.



Segundo a secretária, as negociações na OCDE podem "criar um regime em que haja uma taxa mínima de tributação para as empresas" no mundo. Trata-se de acabar com a "corrida destrutiva" que consiste em baixar os impostos das empresas em nome da competitividade, explicou.



"Nos comprometemos a trabalhar e tentar alcançar (um acordo) em escala internacional", acrescentou.