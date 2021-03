Trudeau afirma que Putin é responsável por 'coisas terríveis'

Vladimir Putin é "responsável por todos os tipos de coisas terríveis", disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, nesta quarta-feira (24), sem chamar o presidente russo de "assassino", como fez seu homólogo americano, Joe Biden.



Trudeau, que normalmente não critica outros líderes em público, respondeu assim a uma pergunta sobre as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos sobre seu homólogo russo.



"Seja a invasão da Crimeia, os grandes ciberataques pelos quais ele é responsável ou a tentativa de desestabilizar nossas democracias, tenho certeza de que ele é responsável por todos os tipos de coisas terríveis porque seu comportamento continua a mostrar isso", disse o canadense primeiro-ministro em uma entrevista no Sirius XM.



Questionado se ele também considerava Putin um "assassino", Trudeau admitiu que "não tinha informações" para afirmar.



Trudeau lembrou que se encontrou com o presidente russo várias vezes no exterior desde que ele se tornou primeiro-ministro em 2015.



"Sempre tive a sensação de que ele olhava para você e dizia o que era melhor para ele o tempo todo", disse ele.



"Ele não está particularmente interessado no que o mundo ocidental ou o Canadá pensam dele."



Putin "não é nem apoiador nem amigo" do Canadá, concluiu Trudeau. "Temos que permanecer lúcidos e claros em como abordar isso."



Horas antes, Ottawa anunciou novas sanções contra nove autoridades russas em protesto contra o tratamento ao principal opositor de Putin, Alexei Navalny.



Ele retornou à Rússia em janeiro, depois de um tratamento na Alemanha para um envenenamento pelo qual culpa o presidente russo.



SIRIUS XM RADIO