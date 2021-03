A Virgínia se tornou nesta quarta-feira (24) o primeiro estado do sul dos Estados Unidos a abolir a pena de morte depois que seu governador, Ralph Northam, assinou uma lei que faz deste território o 23º do país a abolir a prática.



A Virgínia foi o que realizou mais execuções entre os 50 estados americanos, com cerca de 1.400 condenados à pena capital, desde a sua fundação como colônia, no começo de 1600.