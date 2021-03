EUA/Psaki: vamos doar vacinas, mas prioridade é acabar com a pandemia local

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, reiterou nesta quarta-feira, 24, que o foco do governo do presidente Joe Biden, no momento, é vacinar a população dos Estados Unidos contra a covid-19. Assim, segundo ela, mais doações de doses dos imunizantes serão feitas "quando possível". Em entrevista coletiva, Psaki destacou que o país tem colaborado significativamente com a iniciativa Covax, da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas ressaltou que os EUA ainda estão combatendo a pandemia e que cerca de mil americanos morrem por covid-19 todos os dias.



No plano econômico, Psaki afirmou que Biden está discutindo o tamanho e o escopo do pacote de investimentos em infraestrutura com a equipe econômica da Casa Branca, sem dar detalhes do projeto. Ela também disse que, apesar da agenda do governo em prol da transição para fontes de energia limpas e renováveis nos EUA, as concessões existentes para a indústria de gás e petróleo no país não serão extintas, e o mercado de trabalho neste setor não será afetado por um longo tempo.