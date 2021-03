A Alemanha contempla proibir "provisoriamente" algumas viagens ao exterior para reforçar a luta contra a pandemia da covid-19 - declarou a porta-voz do governo Ulrike Demmer, nesta quarta-feira (24).



O governo estuda "se há possibilidade de proibir, provisoriamente, as viagens para os destinos populares no exterior", afirmou.



As reservas para a ilha espanhola de Maiorca, por exemplo, aumentaram fortemente, à medida que o feriado de Semana Santa se aproxima.