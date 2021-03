Conselho de Direitos Humanos condena uso 'desproporcional' da força em Mianmar

O Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH) adotou nesta quarta-feira (24) uma resolução que condena o uso "desproporcional da força" em Mianmar, onde quer estabelecer um escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos.



Em 12 de fevereiro, o Conselho já havia adotado uma resolução sobre Mianmar durante uma sessão extraordinária, que exige especialmente o levantamento do estado de exceção e a liberdade de todas as pessoas detidas arbitrariamente, inclusive a chefe de governo deposta, Aung San Suu Kyi.



Mas a junta continua ignorando as condenações internacionais e se diz decidida a "reprimir a anarquia".



A junta libertou nesta quarta mais de 600 pessoas detidas desde o golpe de Estado, entre elas um fotógrafo da agência de notícias americana AP.



A resolução adotada hoje pela instância da ONU com sede em Genebra, na 46ª sessão, condena de novo "nos termos mais enérgicos a derrubada em 1º de fevereiro de 2021 do Governo civil" e pede a "libertação imediata e incondicional" de todas as pessoas que foram arbitrariamente detidas e investigadas.



Refere-se também à situação dos rohingyas e pede a eliminação do status de apátrida desta minoria muçulmana.



Cerca de um milhão de rohingyas vivem em acampamentos em Bangladesh após fugirem em 2017 da repressão militar e 600.000 deles vivem em condições de apartheid.