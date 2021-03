Bélgica reforça restrições pela terceira onda da pandemia

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, anunciou nesta quarta-feira (24) o reforço das restrições aos comércios e escolas do país para "superar a terceira onda" da pandemia de coronavírus, em meio a um claro aumento dos casos.



Pela nova regra, a partir do fim de semana os comércios "não essenciais" poderão receber clientes apenas com agendamento prévio.



No sistema educacional, somente os jardins de infância poderão abrir, todo o restante passará a ter aulas à distância, anunciou.



De Croo disse que a pandemia de coronavírus representa "uma grande lição de humildade para os políticos e para todos em geral".



O primeiro-ministro acrescentou que as medidas entrarão em vigor no próximo sábado e a intenção do governo é reabrir as escolas e flexibilizar as restrições em 19 de abril.



Os comércios que exigem um contato pessoal com os clientes, como salões e beleza e estúdios de tatuagem ou maquiagem, deverão permanecer fechados.



A Bélgica adotou uma norma que permitia a reunião de até 10 pessoas, mas a partir de sábado essa flexibilização se reduzirá drasticamente, para quatro pessoas como máximo.



O país já está sob um toque de recolher entre meia-noite e as seis da manhã e possui a recomendação geral de privilegiar o 'home office' - trabalho remoto.



As autoridades de saúde belgas apontam a variante britânica do coronavírus como o principal responsável pelo aumento dramático dos casos de contágio nas últimas semanas.